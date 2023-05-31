"Уроки здоровья" проводят для нижегородских пенсионеров Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области стартовал проект "Доктор говорит" Штаба общественной поддержки "Единой России" и партпроекта "Старшее поколение". Проект направлен на повышение уровня знаний пожилых граждан о своём здоровье и профилактику заболеваний.

Как рассказали в НРО партии, на базе Штаба общественной поддержки для пенсионеров будут регулярно проходить лекции и встречи с различными специалистами.

"В рамках работы Штаба даем старт реализации проекта "Доктор говорит". Проект долгосрочный, он состоит из теории и практики. Главные участники проекта – люди старшего поколения. Мы будем приглашать их на встречи с практикующими врачами по разным направлениям, например, гериатром, кардиологом, онкологом, невропатологом. Надеюсь, наш проект вызовет интерес и станет полезным", - рассказал один из организаторов проекта, председатель отделения "Союза пенсионеров России" Нижнего Новгорода Александр Кулигин.

Первое занятие на тему "Что должны знать пенсионеры об особенностях здоровья в летний период" провела главный гериатр Нижегородской области Лидия Калинникова.

Кроме того, все желающие смогли подключиться к лекции в режиме онлайн.

Так, в Ардатовском округе на онлайн-занятии присутствовали 20 человек. Самой старшей участнице 83 года. Пенсионеры конспектировали важные для себя рекомендации, задавали вопросы.

По словам участников, такие мероприятия для них нужны и полезны, они узнали много нового и интересного и ждут следующую лекцию.

"Сегодняшний лекторий еще раз напомнил о необходимости заботы о своем здоровье, регулярном прохождении диспансеризации. Эта информация очень важна, она позволит многим переосмыслить свою жизнь, активнее включать в неё принципы здорового образа жизни", - поделилась впечатлениями участниц мероприятия Наталья Ласанкина.

После проведения теоретического курса в рамках проекта будут проходить практические мероприятия: различные занятия со специалистами, организованная диспансеризация и другое.

Узнать информацию о проекте "Доктор говорит" можно в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

Напомним, 26 апреля в Нижнем Новгороде открылась обновлённая площадка Штаба общественной поддержки, созданного "Единой Россией".

Наряду с партийными проектами здесь проходят круглые столы, мастер-классы, вебинары, открытые встречи с известными спикерами и специалистами из разных областей. Также на базе Штаба организована работа региональной общественной приёмной партии "Единая Россия", куда можно обратиться за помощью по любому вопросу.

Штаб общественной поддержки "Единой России" расположен в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Большая Покровская, д.61 и работает ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных. Телефоны: 8 (831) 435-14-01, 8(831) 435 13-91, 8(831) 435-13-81.