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Общество

Правозащитную организацию "Агора" включат в реестр нежелательных организаций

19 июня 2023 18:58  [46] Общество

Деятельность болгарского фонда "Право-София" (Law Sofia Foundation), в который входит правозащитная организация "Агора", признали нежелательной в России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Согласно данным ведомства, входящие в данную организацию адвокаты оказывали юридическую помощь сторонникам экстремистских организаций. Например, представляли в судах интересы участников группы Pussy Riot, а также Алексея Навального, его сторонников и других лиц.

В Генеральной прокуратуре уточнили, что также в своей работе "Агора" освещает и тиражирует факты о якобы ущемлении прав и свобод россиян.

Такая деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве

По итогам проверки Генпрокуратура направила в Минюст заключение о внесении группы "Агора" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в России признана нежелательной.

Руководитель "Агоры" адвокат Павел Чиков в марте этого года был внесён в реестр иностранных агентов.

Напомним, что Министерство юстиции РФ собрало все компании и физические лица, объявленные иностранными агентами, в единый реестр. В объединённый список, опубликованный на сайте Минюста, вошли все НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные НПО, которые признавались иноагентами.

Ранее нежелательной организацией в России признали Transparеncy International - неправительственнeую международную организацию по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру.

 

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