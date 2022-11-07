Единый реестр иностранных агентов опубликовали в России Политика

Министерство юстиции Российской Федерации собрало все компании и физические лица, объявленные иностранными агентами, в единый реестр. Как сообщает телеканал "360", в обновлённом перечне оказалось около 500 наименований.

Напомним, данная мера реализована в рамках вступившего в силу закона об иноагентах (от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"). По новым правилам реестр объединили в один документ. Власти будут вести учет физлиц, которые аффилированы с иноагентами. Речь идет об учредителях, членах или руководителях таких организаций.

В объединённый список , опубликованный на сайте Минюста, вошли все НКО, СМИ, физлица и незарегистрированные НПО, которые признавались иноагентами ранее: всего 493 строчки. Ознакомиться с ним может любой желающий.

Согласно информации, в реестре содержатся данные об имени человека или названии организации, дате рождения, реквизитах, информресурсах, а также указаны дата и основания включения в перечень или исключения из него.

Напомним, Министерство юстиции РФ 29 сентября 2021 года признало иностранным агентом Нижегородский центр немецкой и европейской культуры. Спустя две недели организация сообщила о завершении своей деятельности.