Основание двухъярусной смотровой площадки у Святого озера достроили в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Основание двухъярусной смотровой площадки у Святого озера достроили в Дзержинске. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, благоустройство данной территории стартовало в апреле в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Сейчас работы выполнены на 42%. На их проведение из бюджетов разного уровня выделено более 68 млн рублей.

Как рассказал заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов, уже укреплен берег со стороны пляжа, установлены экодорожки и спуски, дождевые сады.

Также на 1500 кв. м была увеличена парковка автотранспорта, по периметру смотровой площадки ведется установка габионов, на 90% выполнена прокладка инженерных коммуникаций для отвода воды.

В дальнейшем у озера установят более 70 скамеек, а также обустроят велопарковку.

Напомним, что на Святом озере в рамках программы инициативного бюджетирования "Город возможностей" в текущем году начнется строительство вейк-парка.