Строительство вейк-парка на территории Святого озера в Дзержинске планируется начать летом 2023 года Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство вейк-парка на территории Святого озера в Дзержинске планируется начать летом 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, вейк-парк будет закреплен за спортивной школой олимпийского резерва "Город спорта". Учрежден будет самостоятельно проводить занятия на воде. Также в следующем году по нацпроекту "Жилье и городская среда" продолжится благоустройство берега Святого озера.

Как рассказал руководитель МАУ СШОР "Город спорта" Евгений Шалявин, учреждение уже получило необходимую лицензию. Сейчас ведутся подготовительные работы и получение заключений.

В будущем кабельном вейк-парке будет использоваться облегченная система монтажа канатно-буксировочной установки, которая будет работать за счет электроэнергии, что позволит не наносить ущерб окружающей среде при эксплуатации. Также при строительстве не будет проводиться сбор воды, а берег и водоем перед началом работ будут очищены от мусора



Напомним, ранее вейк-парки открылись на озере Юрасовском на Бору и на Мещерском озере в Нижнем Новгороде.