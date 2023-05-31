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Убийцу обнаруженного в Оке мужчины задержали по горячим следам

19 июня 2023 18:44  [22] Происшествия

Оперативники автозаводского уголовного розыска и 3 отдела УУР ГУ МВД во взаимодействии со следователями СУ СК по Нижегородской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Напомним, 15 июня в затоне Оки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода рыбаки обнаружили труп неизвестного мужчины, к рукам которого был привязан мешок с кирпичами. На теле специалисты зафиксировали многочисленные ранения.

В ходе грамотно организованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель.

По версии следствия, мужчины познакомились на рыбалке. Вечером 8 июня в ходе конфликта нетрезвый обвиняемый нанёс 36-летнему новому знакомому смертельные ножевые ранения, от которых тот скончался на месте происшествия.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник привязал к телу пострадавшего найденный на берегу мешок, в который предварительно сложил кирпичи. Спустя неделю тело погибшего всплыло на поверхность - и его нашли рыбаки.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, фигуранту предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), вину в содеянном он признал. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что нижегородец получил 9,5 лет лишения свободы за убийство своего знакомого, совершённое в июне 2022 года.

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Теги:
МВД СК РФ Убийство
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