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Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыли для пешеходов до 27 июня. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.
Согласно информации, сейчас на этом участке ведется подготовка к световому шоу "День памяти и скорби", которое покажут на стенах и башнях Нижегородского Кремля.
Бульвар будет вновь открыт для пешеходов после демонтажа оборудования, которое должно быть завершено не позднее 27 июня.
Напомним, движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского приостановлено до 28 июня.
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