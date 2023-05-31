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Общество

Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыли для пешеходов до 27 июня

20 июня 2023 11:41  [3] Общество

Фото: Анастасия Красушкина

Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыли для пешеходов до 27 июня. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас на этом участке ведется подготовка к световому шоу "День памяти и скорби", которое покажут на стенах и башнях Нижегородского Кремля. 

Бульвар будет вновь открыт для пешеходов после демонтажа оборудования, которое должно быть завершено не позднее 27 июня.

Напомним, движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского приостановлено до 28 июня.

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Теги:
движение Кремль
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