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Общество

Трасса движения автобусного маршрута Т-55 в Нижнем Новгороде будет изменена

20 июня 2023 12:26  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трасса движения автобусного маршрута Т-55 в Нижнем Новгороде будет изменена. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, изменения произойдут в июле.

Сейчас автобус курсирует от ЗКПД-4 до автовокзала Щербинки через улицы Коновалова, Федосеенко, Чаадаева, Рябцева, Кузбасскую, Новикова-Прибоя и Мызинский мост.

Со следующего месяца маршрут будет проходить по улицам Гаугеля, Светлоярской, Циолковского, Культуры, Коминтерна, Сормовскому и Московскому шоссе до тоннеля Московского вокзала.

Изменения вводятся для обеспечения прямой транспортной связи жилых массивов по улицам Гаугеля и Культуры с Сормовским шоссе, где находятся крупные предприятия, и транспортно-пересадочным пунктом Московского вокзала.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет продлен в июле.

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Теги:
Общественный транспорт
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