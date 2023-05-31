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Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет продлен в июле

19 июня 2023 10:38  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет продлен в июле. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, участок маршрута будет перенесен с проспекта Молодежного на проспект Ильича через улицу Краснодонцев, в обратном направлении через улицу Красноуральскую.

Также по просьбам жителей поселка Новое Доскино маршрут будет продлен до станции метро "Автозаводская" (через Северные проходные Горьковского автозавода). 

Напомним, автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде был запущен 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что графики движения автобусов изменят в Нижнем Новгороде в вечерние часы пик для улучшения транспортной ситуации.

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Теги:
Общественный транспорт
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