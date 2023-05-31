Инвестор отремонтировал заброшенное здание в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

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Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области привлекло инвестора для ремонта заброшенного здания на улице Школьной, 13 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее местные жители пожаловались в министерство на аварийный дом рядом с образовательными учреждениями, который представлял угрозу жизни и здоровью людей.
Кроме того, здание часто посещали асоциальные граждане.
Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, здание было отремонтировано за счет инвестора без привлечения бюджетных средств. В нем разместят офисы.
Ранее сообщалось, что суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе.
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