Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Благоустройство парка имени Кулибина
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 июня 2023 16:09  [46] Набережную Гребного канала перекроют 21 июня для проведения паратриатлона
20 июня 2023 15:50  [71] Инвестор отремонтировал заброшенное здание в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
20 июня 2023 14:58  [135] Три сотрудника Нижегородского планетария им. Гречко получили награды фестиваля "Отражение Вселенной"
20 июня 2023 13:56  [150] Самостоятельно эвакуировавшиеся жители Белгородской области могут обратиться за помощью в Штаб общественной поддержки
20 июня 2023 13:14  [363] Только в одном озере Нижнего Новгорода вода не соответствует бактериологическим нормам
20 июня 2023 12:44  [160] Двое нижегородцев из "Движения первых" представят регион на Всероссийском молодежном форуме "Шум"
20 июня 2023 12:26  [204] Трасса движения автобусного маршрута Т-55 в Нижнем Новгороде будет изменена
20 июня 2023 11:50  [188] Идеи для развития туризма, культуры и НХП обсудили на стратсессии в Нижегородской области
20 июня 2023 11:41  [207] Участок Кремлевского бульвара от Тайницкой до Северной башни закрыли для пешеходов до 27 июня
20 июня 2023 11:32  [172] Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин наградил в Дзержинске медработников в честь профессионального праздника
Общество

Инвестор отремонтировал заброшенное здание в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

20 июня 2023 15:50  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области привлекло инвестора для ремонта заброшенного здания на улице Школьной, 13 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее местные жители пожаловались в министерство на аварийный дом рядом с образовательными учреждениями, который представлял угрозу жизни и здоровью людей. 

Кроме того, здание часто посещали асоциальные граждане.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, здание было отремонтировано за счет инвестора без привлечения бюджетных средств. В нем разместят офисы.

Ранее сообщалось, что суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Недвижимость
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph