Инвестор отремонтировал заброшенное здание в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области привлекло инвестора для ремонта заброшенного здания на улице Школьной, 13 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее местные жители пожаловались в министерство на аварийный дом рядом с образовательными учреждениями, который представлял угрозу жизни и здоровью людей.

Кроме того, здание часто посещали асоциальные граждане.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, здание было отремонтировано за счет инвестора без привлечения бюджетных средств. В нем разместят офисы.

Ранее сообщалось, что суд изъял у собственника усадьбу Оболенских в Воротынском районе.