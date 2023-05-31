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Общество

Прием документов в вузы стартовал на портале "Госуслуги"

20 июня 2023 17:03  [102] Общество

Прием документов в вузы стартовал на портале "Госуслуги". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минцифры.

Согласно информации, подать заявление можно на любые формы обучения по программам бакалавриата и специалитета. 

К программе дистанционной подачи документов в этом году подключились 1022 вуза. 

На бюджет можно подать документы до 25 июля, на платное обучение - не позднее 20 августа.

Абитуриентам необходимо запросить в личном кабинете "Госуслуг" документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях. Это необходимо для того, чтобы не вводить данные вручную и не подтверждать информацию оригиналами при подаче заявления в вуз.

Далее необходимо заполнить заявление, после чего можно будет отслеживать свое место в конкурсных списках. При удачном поступлении потребуется подать оригинал документа об образовании онлайн и получить уведомление о зачислении.

Для того, чтобы дистанционно оплатить внебюджетное обучение, потребуется приложение Госключ.

Ранее сообщалось, что более 2,6 тысячи бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году.

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Теги:
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