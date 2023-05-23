Более 2,6 тысяч бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 2,6 тысяч бюджетных мест на ИТ-специальности доступно в нижегородских вузах в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, самым массовым направлением стали "Информационные системы и технологии" (380 мест во всех вузах). Далее идут "Прикладная информатика" (305 мест) и "Прикладная математика и информатика" (243 места).

Так, в ННГУ доступно 935 бюджетных мест, в НГТУ – 785 мест, НГИЭУ – Княгининский университет – 177 мест, НГПУ – Мининский университет – 75 мест, ННГАСУ – 171 место, ВГУВТ – 50 мест, НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде – 217 мест, СарФТИ НИЯУ МИФИ – 130 мест, ВВФ МТУСИ – 40 мест, филиал РАНХиГС – Нижегородский институт управления – 25 мест.

Из федерального бюджета было профинансировано почти 2,5 тысячи бюджетных мест, из которых на бакалавриат приходится 1 705 мест, на специалитет – 154 места, на магистратуру – 573 места, а на аспирантуру – 35 мест.

Оставшиеся 138 мест финансируются из регионального бюджета. Они полностью отданы Княгининскому университету.

Ранее сообщалось, что уже 372 нижегородских IT-специалиста оформили льготную ипотеку.