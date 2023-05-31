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Культура и отдых

Выставка "Художник и сказка" открылась в Нижегородском художественном музее

20 июня 2023 17:38  [38] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Выставка "Художник и сказка" открылась в Нижегородском художественном музее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в экспозиции представлено более 120 произведений русских художников, объединенных темой былин и сказок. Также нижегородцы смогут увидеть театральные костюмы, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и мелкой фарфоровой пластики.

"Лето – время активных туристических поездок. К нам едет много семей с детьми. Для родителей важно, чтобы каникулы проходили не только интересно, но и полезно. Кроме того, большое значение имеет патриотическая составляющая. Знакомство с шедеврами живописи и историческими предметами позволит лучше понять историю России, проникнуться ее духом. И все это происходит в сердце города, в Нижегородском кремле", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В частности, в НГХМ представлены работы Виктора Васнецова "Ковер-самолет", "Витязь на распутье" и другие из собрания Третьяковской галереи.

Также у нижегородцев появилась редкая возможность увидеть полотна Николая Рериха, Ильи Репина, Ивана Билибина и других.

Кроме того, на выставке представлены различные игрушки, шкатулки, декоративные панно и театральные костюмы сказочных героев.

Выставочный проект реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Культура".

Экспозиция "Художник и сказка" будет работать до 13 августа. 

Ранее сообщалось, что выставка неизвестных снимков с видами Нижнего Новгорода рубежа ХIX –XX веков открылась в Русском музее фотографии.

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Теги:
Выставка Музеи
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