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Выставка "Художник и сказка" открылась в Нижегородском художественном музее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в экспозиции представлено более 120 произведений русских художников, объединенных темой былин и сказок. Также нижегородцы смогут увидеть театральные костюмы, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и мелкой фарфоровой пластики.
"Лето – время активных туристических поездок. К нам едет много семей с детьми. Для родителей важно, чтобы каникулы проходили не только интересно, но и полезно. Кроме того, большое значение имеет патриотическая составляющая. Знакомство с шедеврами живописи и историческими предметами позволит лучше понять историю России, проникнуться ее духом. И все это происходит в сердце города, в Нижегородском кремле", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В частности, в НГХМ представлены работы Виктора Васнецова "Ковер-самолет", "Витязь на распутье" и другие из собрания Третьяковской галереи.
Также у нижегородцев появилась редкая возможность увидеть полотна Николая Рериха, Ильи Репина, Ивана Билибина и других.
Кроме того, на выставке представлены различные игрушки, шкатулки, декоративные панно и театральные костюмы сказочных героев.
Выставочный проект реализуется за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Культура".
Экспозиция "Художник и сказка" будет работать до 13 августа.
Ранее сообщалось, что выставка неизвестных снимков с видами Нижнего Новгорода рубежа ХIX –XX веков открылась в Русском музее фотографии.
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