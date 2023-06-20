Государственный ветеринарный кабинет открыли в поселке Вознесенское Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Государственный ветеринарный кабинет открыли в поселке Вознесенское на улице Школьной, 2а. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, новый кабинет стал уже 14-м в регионе.

Председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов отметил, что веткабинеты позволяют сохранять стабильную эпизоотическую обстановку в регионе.

Также он сообщил, что в 2023 году прививку от бешенства в регионе получили уже более 90 тысяч собак и кошек.

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить осмотр животных, делать прививки, проводить исследования биоматериала и хирургические операции. Также при них работают специализированнае аптеки.

С адресами всех ветеринарных кабинетов в Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Нижнем Новгороде работает шесть государственных ветеринарных кабинетов.