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Государственный ветеринарный кабинет открыли в поселке Вознесенское на улице Школьной, 2а. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, новый кабинет стал уже 14-м в регионе.
Председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов отметил, что веткабинеты позволяют сохранять стабильную эпизоотическую обстановку в регионе.
Также он сообщил, что в 2023 году прививку от бешенства в регионе получили уже более 90 тысяч собак и кошек.
Все кабинеты оснащены современным оборудованием, которое позволяет проводить осмотр животных, делать прививки, проводить исследования биоматериала и хирургические операции. Также при них работают специализированнае аптеки.
С адресами всех ветеринарных кабинетов в Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Нижнем Новгороде работает шесть государственных ветеринарных кабинетов.
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