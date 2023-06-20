Ректор ПИМУ Николай Карякин награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени” Общество

Фото: соцсети Николая Карякина

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством IIн степени”. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно информации, награда вручена за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Николай Карякин отметил, что эта медаль – награда всему коллективу ПИМУ.

"Тем, кто не жалея себя боролся с коронавирусом, создает инновации, модернизирует, буквально переводит на новый уровень, нашу образовательную базу, и, конечно, лечит", - написал он в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи отмечены главной медицинской премией России "Призвание".