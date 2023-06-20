Благоустройство парка имени Кулибина
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2023 12:06  [37] Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества"
21 июня 2023 12:03  [53] Пять нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам
21 июня 2023 11:58  [57] Более 130 сотрудников "Автобана" работают в две смены на 4 этапе трассы М-12
21 июня 2023 11:45  [65] Ректор ПИМУ Николай Карякин награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени”
21 июня 2023 10:53  [135] Авиакомпания "Россия" увеличила количество рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
21 июня 2023 10:40  [117] Депутаты Гордумы ознакомились с ходом рекультивации свалок на улице Заовражной и на Московском шоссе
21 июня 2023 10:25  [203] Аппарат по приему вторсырья за вознаграждение появился в нижегородском парке "Швейцария"
21 июня 2023 10:14  [150] Социальные услуги в натуральном виде получают 103 987 льготников Нижегородской области
21 июня 2023 09:50  [137] Работы по расчистке и благоустройству прибрежной территории Борзовки идут по графику
21 июня 2023 09:16  [146] Свет и ГВС частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 21 июня
Общество

Ректор ПИМУ Николай Карякин награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени”

21 июня 2023 11:45  [65] Общество

Фото: соцсети Николая Карякина

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством IIн степени”. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно информации, награда вручена за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Николай Карякин отметил, что эта медаль – награда всему коллективу ПИМУ.

"Тем, кто не жалея себя боролся с коронавирусом, создает инновации, модернизирует, буквально переводит на новый уровень, нашу образовательную базу, и, конечно, лечит", - написал он в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи отмечены главной медицинской премией России "Призвание".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награды ПИМУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
20 июня 2023 18:41Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph