Ректор ПИМУ Николай Карякин награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством II степени”

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Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством IIн степени”. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно информации, награда вручена за вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
Николай Карякин отметил, что эта медаль – награда всему коллективу ПИМУ.
"Тем, кто не жалея себя боролся с коронавирусом, создает инновации, модернизирует, буквально переводит на новый уровень, нашу образовательную базу, и, конечно, лечит", - написал он в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что нижегородские врачи отмечены главной медицинской премией России "Призвание".
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