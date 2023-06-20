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Общество

Объем ремонтируемых по нацпроекту дорог в Пильнинском районе увеличили в 20 раз

21 июня 2023 13:04  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объем ремонтируемых дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Пильнинском районе увеличили в 20 раз. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, всего в 2023 году в районе по программе БКД будет отремонтировано шесть участков общей протяженностью 39,2 км. Все работы планируется завершить до конца августа.

Так, ремонт участка дороги Мамешево - Наваты - Шумерля, соединяющего Нижегородскую область и Чувашскую Республику, уже завершен. Он начинается от села Романовка, проходит вдоль сел Каменка, Медяна, Озерки и заканчивается в Наватах. Протяженность составила около 19 км, стоимость работ - 287 млн рублей.

Подрядчик полностью заменил основание дороги на протяжении 700 метров. Также были укреплены обочины, нанесена разметка, установлены знаки.

Ранее сообщалось, что семь подъездов к селам и деревням Павловского района будут отремонтированы в 2023 году.

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Теги:
Дороги Пильнинский район
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