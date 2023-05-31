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Семь подъездов к селам и деревням Павловского района будут отремонтированы в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, в порядок будут приведены участки общей протяженностью более 12 километров.
Так, будут отремонтированы подъезды к селам Малое Иголкино, Большое Давыдово, деревням Чернеево, Касаново, Кишкино, Мещёра и Захарово, а также населенным пунктам Ворсма, Горбатов и Фроловское.
Всего в этом году в Павловском районе отремонтируют 17,9 км дорог. На эти цели выделено около 125 млн рублей.
Ранее сообщалось, что почти вся опорная сеть дорог Павловского района протяженностью 72 км приведена в нормативное состояние.
Также напомним, что почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году.
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