Семь подъездов к селам и деревням Павловского района будут отремонтированы в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь подъездов к селам и деревням Павловского района будут отремонтированы в 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, в порядок будут приведены участки общей протяженностью более 12 километров.

Так, будут отремонтированы подъезды к селам Малое Иголкино, Большое Давыдово, деревням Чернеево, Касаново, Кишкино, Мещёра и Захарово, а также населенным пунктам Ворсма, Горбатов и Фроловское.

Всего в этом году в Павловском районе отремонтируют 17,9 км дорог. На эти цели выделено около 125 млн рублей.

Ранее сообщалось, что почти вся опорная сеть дорог Павловского района протяженностью 72 км приведена в нормативное состояние.

Также напомним, что почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году.