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Происшествия

Начальницу Саровского райотдела судебных приставов осудили за превышение полномочий

21 июня 2023 13:35  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-руководителя Саровского районного отделения судебных приставов приговорили к условному сроку за превышение полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2021 по 2022 год Марина Кудашкина использовала персональную электронную подпись для прекращения 54 производств по взысканию административных штрафов по линии ГИБДД. При этом она знала, что задолженности не погашены.

Ущерб бюджету государства составил более 1,5 млн рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд назначил экс-начальнику отделения судебных приставов наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что экс-глава Балахнинского района получил условный срок за превышение полномочий.

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Теги:
Превышение полномочий ФСБ
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