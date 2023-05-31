Экс-глава Балахнинского района получил условный срок за превышение полномочий Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-глава Балахнинского района получил условный срок за превышение полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в сентябре 2014 года подсудимый согласился заключить договор мены между муниципальным унитарным предприятием и физическим лицом, что привело к отчуждению муниципального имущества на улице Дзержинского в Балахне.

Следствие установили, что стоимость приобретенного по договору мены недвижимого имущества была значительно ниже стоимости отчужденной недвижимости, в связи с чем муниципальному образованию причинен ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 286 ч. 2 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Бывший глава района признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

В это время Балахнинский район возглавлял Дмитрий Скоробогатов.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Так, до и после периода работы главой Балахнинского района он возглавлял администрацию рабочего посёлка Большое Козино. Во время проведения музыкального фестиваля AFP в 2016 году он организовал незаконное взимание платы с торговцев. За это в 2018 году был осужден на 3,5 года условно.