Движение транспорта приостановят в центре Нижнего Новгорода с 22 до 27 июня Общество

Движение транспорта будет временно приостановлено на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения затронут участок площади Минина и Пожарского - от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной, Георгиевский съезд, а также на отрезке от Пискунова до площади Минина и Пожарского - участки улиц Минина и Ульянова. Ранее уже был перекрыт

Данные улицы будут перекрыты с 00:01 22 июня до 23:59 26 июня.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. В зоне ограничений будет запрещена стоянка транспортных средств, а припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку.

В связи с перекрытием улиц в указанный период будут внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

Так, автобусы А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 в направлении улицы Минина направят по Варварке и Пискунова; в направлении площади Свободы – по Пискунова, Варварке, площади Минина и Пожарского;

- автобусы А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, 304 в оба направления поедут по улицам Варварской и Пискунова;

- разворот автобусов А-1, А-68, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского возле Большой Покровской.

Посадка и высадка пассажиров будет производиться на действующих остановках ОТ.

Напомним также, что движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского – от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной - будет приостановлено до 23.59 28 июня.