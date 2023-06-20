Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Благоустройство парка имени Кулибина
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2023 16:40  [49] Уголовную ответственность за намеренные поджоги леса планируется ввести в России
21 июня 2023 16:08  [88] Закон о бесплатном предоставлении земли в Нижегородской области будет усовершенствован
21 июня 2023 15:51  [94] Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ открылся в Нижнем Новгороде
21 июня 2023 15:39  [159] Главным врачом скорой помощи Нижнего Новгорода назначен Роман Пегов
21 июня 2023 15:30  [112] Инструктор по йоге дал советы для сохранения молодости и здоровья после 60 лет
21 июня 2023 15:13  [113] Нижегородское Заксобрание предложило уточнить критерии аварийности для деревьев
21 июня 2023 14:44  [144] Движение транспорта приостановят в центре Нижнего Новгорода с 22 до 27 июня
21 июня 2023 14:27  [141] Памятные мероприятия пройдут в Нижегородской области в День памяти и скорби 22 июня
21 июня 2023 13:16  [165] Нижегородские перевозчики будут предоставлять отчеты за проезд остановок водителями автобусов
21 июня 2023 13:04  [153] Объем ремонтируемых по нацпроекту дорог в Пильнинском районе увеличили в 20 раз
Общество

Инструктор по йоге дал советы для сохранения молодости и здоровья после 60 лет

21 июня 2023 15:30  [112] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Инструктор по йоге и специалист по ЗОЖ Уэйн Леаль рассказал о простых способах, помогающих сохранению здоровья и бодрости после 60 лет, сообщают "Народные Новости".

Так, специалист советует всем по достижении данного возрастного порога делать регулярную зарядку. Начинать лучше с 20 приседаний и 20 отжиманий, с постепенным добавлением плавания.

Также сохранить бодрость духа помогает несложная домашняя работа. Кроме того, необходимо выполнять упражнения, направленные на координацию движений. К примеру, инструктор по йоге рекомендует обувь и носки одевать стоя.

Немаловажную роль также выполняют правильное питание, качественный отдых и тренировки. Тело и мозг должны обязательно отдыхать от напряжения после рабочего дня, подчеркнул специалист по ЗОЖ.

Ранее врач-андролог перечислил симптомы развития смертельно опасных болезней у человека

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
20 июня 2023 18:41Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph