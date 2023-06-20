Инструктор по йоге дал советы для сохранения молодости и здоровья после 60 лет Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Инструктор по йоге и специалист по ЗОЖ Уэйн Леаль рассказал о простых способах, помогающих сохранению здоровья и бодрости после 60 лет, сообщают "Народные Новости".

Так, специалист советует всем по достижении данного возрастного порога делать регулярную зарядку. Начинать лучше с 20 приседаний и 20 отжиманий, с постепенным добавлением плавания.

Также сохранить бодрость духа помогает несложная домашняя работа. Кроме того, необходимо выполнять упражнения, направленные на координацию движений. К примеру, инструктор по йоге рекомендует обувь и носки одевать стоя.

Немаловажную роль также выполняют правильное питание, качественный отдых и тренировки. Тело и мозг должны обязательно отдыхать от напряжения после рабочего дня, подчеркнул специалист по ЗОЖ.

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