Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ открылся сегодня на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, съезд будет проходить в течение трех дней. Более 1000 участников из всех 89 регионов России обсудят реализацию ключевых инициатив и проектов Десятилетия науки и технологий, а также представят лучшие практики молодежных научных сообществ по решению основных задач Десятилетия.

Также мероприятие посетили участники из Белоруссии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.

Основной целью съезда является вовлечение сообществ молодых ученых в решение важнейших задач развития общества и страны.

Участники подготовят собственные проекты для развития регионов, направленные на привлечение молодежи в сферу исследований и разработок, развитие форматов взаимодействия молодых ученых, органов власти и реального сектора для решения прикладных задач, повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки, развитию научно-популярного туризма и многое другое.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ и организаторы проекта "Теория всего" проведут очередные лекции в парке "Швейцария".