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Общество

Закон о бесплатном предоставлении земли в Нижегородской области будет усовершенствован

21 июня 2023 16:08  [97] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Законодательство о бесплатном предоставлении земельных участков в Нижегородской области планируется усовершенствовать. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания.

В ходе заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО депутаты обсудили изменения в закон "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области".  Соответствующие изменения внесены региональным прокурором.

В настоящее время право на бесплатное предоставление земельных участков имеют многодетные семьи, проживающие в Нижегородской области не менее 5 лет до момента подачи заявления о бесплатном предоставлении земельного участка.

Как было отмечено в ходе заседания, семья с совершеннолетними детьми не считается многодетной. Исключение представляют семьи, в которых дети до 23 лет проходят военную службу по призыву или альтернативную гражданскую службу. Однако, для участников специальной военной операции такое исключение не действует.

"В таких случаях семья снимается с учета многодетных семей. Соответственно, в случае рождения третьего ребенка семья с совершеннолетним сыном, участником СВО, получить собственность не сможет. Законопроект направлен на исключение таких фактов и предусматривает, что в составе многодетной семьи наряду с детьми, проходящими военную службу по призыву, учитываются совершеннолетние граждане до 23 лет, которые проходят военную службу по мобилизации или служат по контракту в добровольческом формировании. Кроме того, принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Считаю, что изменения достойные, нужные", - подчеркнул председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельных отношениям Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что нижегородское Заксобрание предложило уточнить критерии аварийности для деревьев.

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Теги:
Законодательное собрание Законодательство
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