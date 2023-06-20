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Общество

Нижегородское Заксобрание предложило уточнить критерии аварийности для деревьев

21 июня 2023 15:13  [45] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Внесение изменений в региональный закон "Об охране озеленённых территорий" обсудили депутаты ЗСНО на заседании комитета по экологии.

Законопроект внесён профильным комитетом, отметили в пресс-службе нижегородского парламента.

Согласно информации, уточняются критерии определения аварийного дерева.

В частности, закон предложено дополнить следующим содержанием: "глубокие трещины, разломы в нижней трети ствола являются достаточными для признания дерева аварийным только в случае невозможности их лечения, в случае, когда развитие патологического процесса остановить невозможно".

Кроме того, предлагается закрепить положения о том, что для деревьев, произрастающих на склонах, признак аварийности "угол наклона ствола от земной поверхности равен 45 градусам и менее" не применяется.

Также, в рамках совершенствования системы учета озелененных территорий, законопроектом предлагается актуализировать положение о предоставлении графических материалов озелененной территории с целью ее дальнейшего включения в Реестр озелененных территорий общего пользования Нижегородской области.

В графических материалах предлагается отразить не только границы и общую площадь, а также перечни координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-52.

"Главной целью законопроекта является совершенствование положений регионального закона в части критериев аварийности деревьев и охраны озелененных территорий, так как в приоритете остается максимальное сохранение зелёных насаждений и зелёных зон. Принятие законопроекта направлено на дальнейшее совершенствование регионального законодательства в сфере охраны озелененных территорий Нижегородской области, которое позволит, в том числе, избежать конфликтных ситуации при его реализации", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что итоги областного конкурса студенческих работ "Экология: проблемы и решения" подвели в нижегородском Заксобрании.

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Теги:
Владислав Атмахов Законодательное собрание Экология
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