Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Благоустройство парка имени Кулибина
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2023 16:50  [2] Нижегородские абоненты билайна столкнулись с отключением мобильного интернета 21 июня
21 июня 2023 16:40  [50] Уголовную ответственность за намеренные поджоги леса планируется ввести в России
21 июня 2023 16:08  [88] Закон о бесплатном предоставлении земли в Нижегородской области будет усовершенствован
21 июня 2023 15:51  [94] Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ открылся в Нижнем Новгороде
21 июня 2023 15:39  [160] Главным врачом скорой помощи Нижнего Новгорода назначен Роман Пегов
21 июня 2023 15:30  [113] Инструктор по йоге дал советы для сохранения молодости и здоровья после 60 лет
21 июня 2023 15:13  [114] Нижегородское Заксобрание предложило уточнить критерии аварийности для деревьев
21 июня 2023 14:44  [144] Движение транспорта приостановят в центре Нижнего Новгорода с 22 до 27 июня
21 июня 2023 14:27  [142] Памятные мероприятия пройдут в Нижегородской области в День памяти и скорби 22 июня
21 июня 2023 13:16  [165] Нижегородские перевозчики будут предоставлять отчеты за проезд остановок водителями автобусов
Общество

Нижегородские абоненты билайна столкнулись с отключением мобильного интернета 21 июня

21 июня 2023 16:50  [2] Общество

Фото: vk.com/beeline

Абоненты билайна в Нижегородской области жалуются на сбои в работе мобильного интернета. У них не загружаются сайты, отсутствует возможность пополнения баланса, а также не работают мессенджеры.

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" один из читателей, дозвонившийся в службу поддержки Билайна, представители мобильного оператора подтвердили наличие проблемы и сообщили, что в настоящее время возможна нестабильная работа сервисов из-за некой аварии. Причём затронула она практически всех абонентов в стране.

Все технические службы компании работают над восстановлением сервиса. Плановый срок - до 19:00 среды 21 июня.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Билайн Интернет Связь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
20 июня 2023 18:41Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph