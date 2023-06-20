Нижегородские абоненты билайна столкнулись с отключением мобильного интернета 21 июня Общество

Фото: vk.com/beeline

Абоненты билайна в Нижегородской области жалуются на сбои в работе мобильного интернета. У них не загружаются сайты, отсутствует возможность пополнения баланса, а также не работают мессенджеры.

Как рассказал НИА "Нижний Новгород" один из читателей, дозвонившийся в службу поддержки Билайна, представители мобильного оператора подтвердили наличие проблемы и сообщили, что в настоящее время возможна нестабильная работа сервисов из-за некой аварии. Причём затронула она практически всех абонентов в стране.

Все технические службы компании работают над восстановлением сервиса. Плановый срок - до 19:00 среды 21 июня.