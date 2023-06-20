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Экономика

Доходы бюджета Нижнего Новгорода планируется увеличить на 642,7 млн рублей

21 июня 2023 17:32  [80] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике рассмотрела корректировку бюджета на текущий год и плановый период 2024-2025 годов.

Согласно информации, в бюджете 2023 году доходную и расходную часть предлагается увеличить на 642,7 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов в сумме 636,5 млн рублей.

В частности, более 170 млн рублей выделено на реализацию проекта "Вам решать!", около 400 млн рублей - на ремонт образовательных учреждений, более 230 млн рублей - на расселение пяти домов на улицах Алексеевская и Студеная, около 40 млн рублей - на содержание и ремонт дорог.

Также по инициативе депутатов предлагается направить 7,7 млн рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта, поддержку ТОСов.

В бюджете на 2024 год предлагается увеличить доходную и расходную части бюджета за счет межбюджетных трансфертов в сумме 87,9 млн рублей. Эти средства пойдут на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Также в ходе заседание депутаты ознакомились с результатами финансово-хозяйственной деятельности МП "Городская Управляющая Компания" за 2022 год. Учреждение занимается обслуживанием многоквартирных домов на территории Нижнего Новгорода.

Сейчас организация находится в стадии ликвидации. Все 224 обслуживаемых МП "ГУК" домов по состоянию на июнь 2023 года перешли на обслуживание в ООО "Городское Управление Домами".

Ликвидация запланирована на конец текущего года и пройдет в течение трех месяцев. В течение года недвижимое имущество будет передано в казну, проданы остатки имущества на торгах, погашены остатки кредиторской задолженности.

За 2022 год предприятием была получена выручка в размере 25,145 млн рублей. Производственные и административные расходы превысили 43 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 288 млн рублей будет направлено на градостроительное планирование развития Нижнего Новгорода в 2023 году.

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