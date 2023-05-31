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Общество

Более 288 млн рублей будет направлено на градостроительное планирование развития Нижнего Новгорода в 2023 году

20 июня 2023 18:27  [95] Общество

Депутаты Гордумы в рамках заседания постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 20 июня обсудили ход реализации муниципальной программы "Градостроительное планирование развития территории Нижнего Новгорода", рассчитанной на 2019-2024 годы.

Директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына рассказала, что в текущем году на реализацию программы в городском бюджете заложено 288,4 млн рублей. По состоянию на 1 июня они исполнены на 32,7%.

В частности, в рамках программы будут изменены архитектурно-художественные концепции Большой Покровской улицы, площади Революции и проспекта Гагарина.

Кроме того, на стадии согласования и утверждения находятся проект по улице Максима Горького и внесение изменений в концепцию улицы Алексеевской.

По словам Аллы Коновницыной, муниципальная программа также предусматривает разработку плана пространственного развития туристического центра города, проведение контроля размещения наружной рекламы и социально значимой информации, а ещё праздничное оформление Нижнего Новгорода.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, УльяноваЧкалова, Октябрьской, проспекта Молодежного, проспекта Ленинаплощади Революции.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введён единый дизайн-код.

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