Директора фирмы-подрядчика приговорили к 3,5 годам колонии за хищение средств при благоустройстве в Сарове

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Директор фирмы-подрядчика приговорен к 3,5 годам колонии за хищение средств при благоустройстве в Сарове. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Согласно информации, в 2021 году ООО "Старгос" и АО "Саровская Электросетевая Компания" заключили контракт на проведение благоустройство и компенсационного озеления 39 объектов в Сарове.
Работы были оценены в 1,4 млн рублей, однако фактическая стоимость выполненных работ составила 200 тысяч рублей. Таким образом, генеральный директор подрядчика Серв А.И. похитил около 1,2 млн рублей.
В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Суд назначил гендиректору ООО "Старгос" наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что главбуха ресурсоснабжающей организации Нижнего Новгорода задержали по подозрению в присвоении 1,2 млн рублей.
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