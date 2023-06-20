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Происшествия

Директора фирмы-подрядчика приговорили к 3,5 годам колонии за хищение средств при благоустройстве в Сарове

21 июня 2023 18:28  [4] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор фирмы-подрядчика приговорен к 3,5 годам колонии за хищение средств при благоустройстве в Сарове. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 2021 году ООО "Старгос" и АО "Саровская Электросетевая Компания" заключили контракт на проведение благоустройство и компенсационного озеления 39 объектов в Сарове.

Работы были оценены в 1,4 млн рублей, однако фактическая стоимость выполненных работ составила 200 тысяч рублей. Таким образом, генеральный директор подрядчика Серв А.И. похитил около 1,2 млн рублей.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Суд назначил гендиректору ООО "Старгос" наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что главбуха ресурсоснабжающей организации Нижнего Новгорода задержали по подозрению в присвоении 1,2 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество
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