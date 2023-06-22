Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы

В ночь с 21 на 22 июня в парке Победы в Нижнем Новгороде появилось изображение памятного знака "Трудовая доблесть России" как символа Города трудовой доблести. Его создали из 10 тысяч свечей. Рядом с ним зажгли надпись "Нижний помнит".
Мероприятие прошло в рамках международной акции "Огненные картины войны", посвящённой Дню памяти и скорби. Для зажжения свечей в Парк Победы была доставлена частица Вечного огня из Нижегородского кремля.
В ходе акции прошел митинг памяти, посвященный павшим героям и всем, кто внес вклад в Победу.
Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"
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