Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы Общество

В ночь с 21 на 22 июня в парке Победы в Нижнем Новгороде появилось изображение памятного знака "Трудовая доблесть России" как символа Города трудовой доблести. Его создали из 10 тысяч свечей. Рядом с ним зажгли надпись "Нижний помнит".

Мероприятие прошло в рамках международной акции "Огненные картины войны", посвящённой Дню памяти и скорби. Для зажжения свечей в Парк Победы была доставлена частица Вечного огня из Нижегородского кремля.

В ходе акции прошел митинг памяти, посвященный павшим героям и всем, кто внес вклад в Победу.

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"