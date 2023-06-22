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Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта 23-26 июня

22 июня 2023 11:33  [116] Общество

Участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде снова будет закрыт для транспорта в ближайшие выходные по причине ремонтных работ. Об этом сообщили в дептранспорта мэрии.

Согласно информации, движение по участку напротив дома №1 на улице Большой Покровской будет ограничено с 20:00 пятницы, 23 июня, до 8:00 понедельника, 26 июня.

Для проезда к жилым домам по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова будет введено двустороннее движение.

Напомним, что движение транспорта приостановят в центре Нижнего Новгорода с 22 до 27 июня. Ограничения затронут участок площади Минина и Пожарского - от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной, Георгиевский съезд, а также на отрезке от Пискунова до площади Минина и Пожарского - участки улиц Минина и Ульянова.

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Теги:
движение Транспорт
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