Олег Лавричев: "Зажигая тысячи свечей и склоняя головы в минуту молчания, мы скорбим о миллионах павших воинов и мирных граждан" Общество

В ночь с 21 на 22 июня в парке Победы в Нижнем Новгороде появилось изображение памятного знака "Трудовая доблесть России" из 10 тысяч свечей. Рядом с ним зажгли надпись "Нижний помнит".

Мероприятие прошло в рамках международной акции "Огненные картины войны", посвящённой Дню памяти и скорби.

Участие в памятном мероприятии приняли депутаты городской Думы: зампредседателя Евгений Костин, Станислав Прокопович, Оксана Дектерева, Мария Самоделкина, а также члены Молодежной палаты Нижнего Новгорода.

Председатель Думы Олег Лавричев подчеркнул, что эти традиции наполнены символизмом, объединяющим разные народы и поколения, для которых одинаково важно сохранять память о великом подвиге героев, совершенном во имя защиты своей земли от фашизма.

"На протяжении последних 15 лет в память о том страшном дне начала Великой Отечественной войны на 1500 площадках страны и в 50 государствах по всему миру проводится акция "Свеча памяти», инициированная "Единой Россией".

Три года назад, в 2020 году, объявленном Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стартовала еще одна акция "Огненные картины войны".

Эти традиции наполнены символизмом, объединяющим разные народы и поколения, для которых одинаково важно сохранять память о великом подвиге героев, совершенном во имя защиты своей земли от фашизма, ради жизни и свободы каждого из нас, ради мира на Земле.

В эту ночь, зажигая тысячи свечей памяти и склоняя головы в минуту молчания, мы скорбим о миллионах павших воинов и мирных граждан, ставших жертвами нацистов. И пусть их современные последователи, так называемые, неонацисты, с которыми наши военнослужащие сегодня воюют на Донбассе, видят и знают, что как бы они ни старались стереть эту память, переписать и исказить подлинную историю событий 1941-1945 годов, завладеть умами нашей молодежи и насадить свою бесчеловечную идеологию – им это никогда не удастся!

Вечная слава и вечная память павшим героям Отечества!" - сказал Олег Лавричев.