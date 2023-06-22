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Культура и отдых

"Кубок содружества" по воздухоплавательному спорту пройдёт в Нижнем Новгороде 23-28 июня

22 июня 2023 13:59  [49] Культура и отдых

Фото: vk.com/poletshar

В ближайшие дни в Нижнем Новгороде будет особенно красиво, ведь в небо над городом взлетят яркие аэростаты: с 23 по 28 июня в нашем регионе впервые пройдёт Международный чемпионат по воздухоплавательному спорту "Кубок содружества".

Согласно информации, шоу-открытие запланировано на стадионе "Труд" вечером 23 июня.

Спортивные полёты над городом будут производиться на рассвете и закате. Информация о местах общих стартов будет размещена дополнительно в Telegram-канале и группе во "Вконтакте", уточнили организаторы. Вход для зрителей на эти площадки будет бесплатный.

В "Кубке содружества" примут участие 25 пилотов из разных стран. В частности, своё участие уже подтвердили воздухоплаватели из Бразилии, Армении, Узбекистана и Казахстана, а также из 16 российских регионов.

Напомним, что в августе в Нижнем Новгороде состоится несколько зрелищных воздухоплавательных мероприятий: фестиваль тепловых аэростатов "Приволжская фиеста" (с 16 по 21 августа) и всероссийские соревнования по парашютному спорту "Кубок Помолова" (с 16 по 20 августа). Кроме того, полёты над городом и привязные подъёмы на воздушных шарах будут проводиться в течение всего летнего сезона.

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Теги:
Воздухоплавательный спорт Развлечения
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