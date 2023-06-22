Квартирник под открытым небом пройдёт на озере Щёлоковского хутора 22 июля Культура и отдых

Фото: МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода"

Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода организует на первом парковом озере Щёлоковского хутора уникальный музыкальный концерт — квартирник под открытым небом. Мероприятие состоится 22 июля в 16:00



Как рассказали в Дирекции, данный проект стал победителем грантового конкурса марафона культурных событий "Культурный район".

Данный формат будет направлен на расширение музыкального кругозора нижегородцев и гостей города, отметили организаторы. Так, в рамках "Квартирника на Щелчке" будут звучать разнообразные направления: джаз, русские народные песни, регги, французский шансон, академическая музыка и бардовские песни.

На площадке гости смогут услышать и довольно редкие, но очень красивые по звучанию музыкальные инструменты - гусли, ханг, дудук и другие.

Уютную атмосферу "квартирника" дополнят пуфы, в кресла-мешки и складные стулья.

Напомним, в рамках проекта "Культурный район" в районах Нижнего Новгорода проходят выставки, мастер-классы, тематические фестивали и ярмарки. Некоммерческие организации и городские учреждения культуры могут получить гранты на воплощение в жизнь своих творческих идей.