Вечный огонь у стелы "Героям-комсомольцам" открыли в Канавинском районе Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода накануне Дня памяти и скорби открыли Вечный огонь в сквере Григорьева у стелы "Героям-комсомольцам".

Как отметили городской администрации, его и раньше здесь зажигали по праздникам, теперь же он будет гореть постоянно. Частицу огня для него доставили на Поезде Победы из сквера на Гороховецкой. Напомним, к памятнику Воинам-железнодорожникам была перенесена частица Вечного огня из Кремля.

Глава администрации Канавинского района Олег Алёшин рассказал, что исторически от сквера Григорьева военная часть из Шпального посёлка уходила на Великую Отечественную войну. Здесь была расположена комсомольская ячейка, из которой ребята также шли на фронт.

"Этот огонь объединяет поколения, и сегодня не случайно его зажгли два комсомольца-строителя и нынешние юнармейцы", - отметил Алёшин.

Замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев добавил, что зажжение Вечного огня напоминает об исторических событиях тех времён, о подвиге нашего народа.

"Для всех очень важно помнить и рассказывать подрастающему поколению о тех событиях", - подчеркнул Владимир Тюленев.

Напомним, Вечный огонь у стелы "Воинам-железнодорожникам" открыли в Канавинском районе накануне Дня Победы по инициативе жителей Канавинского района и ветеранов Горьковской железной дороги.