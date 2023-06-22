Владельца севшего на мель в Нижнем Новгороде теплохода привлекли к административной ответственности Происшествия

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Владельца севшего на мель в Нижнем Новгороде теплохода привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в Росприроднадзоре Нижегородской области.

Напомним, 12 октября 2022 года около 13:00 буксир сел на мель в районе дома №10 по Волжской набережной. Застрявшее плавсредство освободили, но при этом, по всей видимости, произошла утечка нефтепродуктов. На место оперативно прибыли инспекторы Росприроднадзора. Они зафиксировали на поверхности воды рядом с берегом пятно, площадь которого составляла порядка 100 кв.м. Сотрудники ведомства произвели отбор проб природной воды в Волге и начали расследование ЧП.

Как выяснили специалисты Центрального МСУТ СКР, капитан севшего на мель судна был пьян во время рейса.

Инспекторы Росприроднадзора установили, что увеличение оборотов мощности двигателя судна привело к выбросу сажи на водную поверхность и загрязнению Волги. Отборы проб природной воды в реке показали превышения ПДК по нефтепродуктам в размере от 1,4 до 26 раз.

Теплоход принадлежал ФБУ "Администрация Волжского бассейна", которое пыталось доказать свою невинность, но суд подтвердил законность требований Росприроднадзора по привлечению учреждения к административной ответственности за нарушение правил водоохраны (статья 8.13 ч. 4 КоАП РФ. Санкции - штраф от 150 до 300 тысяч рублей).

Также сейчас идет судебный процесс по взысканию с "Администрации Волжского бассейна" ущерба, причиненного Волге (45 347 рублей). Компания отказалось возместить его добровольно.