Билеты на поезд "Ласточка" из Москвы в Нижний Новгород начнут продавать за 90 суток Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

РЖД открывают продажи билетов за 90 суток на ряд поездов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно информации, с 23 июня за 90 суток до отправления можно будет купить билет на скоростной поезд "Ласточка", следующий с Восточного вокзала Москвы в Нижний Новгород.

Также заранее можно будет купить билеты на ряд южных маршрутов: Москва — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Ейск.

В РЖД отметили, что для путешествий на южные курорты выделено 1500 дополнительных поездов.

Ранее сообщалось, что удлиненный состав "Ласточки" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в июне.