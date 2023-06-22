Билеты на поезд "Ласточка" из Москвы в Нижний Новгород начнут продавать за 90 суток

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РЖД открывают продажи билетов за 90 суток на ряд поездов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно информации, с 23 июня за 90 суток до отправления можно будет купить билет на скоростной поезд "Ласточка", следующий с Восточного вокзала Москвы в Нижний Новгород.
Также заранее можно будет купить билеты на ряд южных маршрутов: Москва — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Ейск.
В РЖД отметили, что для путешествий на южные курорты выделено 1500 дополнительных поездов.
Ранее сообщалось, что удлиненный состав "Ласточки" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в июне.
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