Удлиненный состав "Ласточки" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в июне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Удлиненный состав "Ласточки" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в июне. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в первый месяц лета из Нижнего Новгорода в столицу можно будет отправиться на десятивагонной "Ласточке".

Так, из Москвы удлиненный состав будет отправляться 2, 4, 9, 12, 16, 18, 23 и 25 июня в 20:57 с прибытием в Нижний Новгород в 01:07.

Из Нижнего Новгорода "Ласточка" будет отбывать 3, 5, 10, 13, 17, 19, 24 и 26 июня в 04:55 с прибытием в столицу в 09:06.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд "Ласточка" свяжет Нижний Новгород с Иваново с 1 июня.

Также напомним, что новый поезд Нижний Новгород – Лабытнанги будет запущен c июня.