Два человека погибли в ДТП трех большегрузов и легковушки на Стригинском мосту Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП с участием трех большегрузов и легковушки на Стригинском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, три фуры и легковой автомобиль столкнулись сегодня около 15:00 на 411 км Южного обхода Нижнего Новгорода. Они двигались в попутном направлении в сторону Казани.

В результате ДТП погибли два человека, сейчас их личности устанавливаются.

Для того, чтобы растащить большегрузы, специалисты МЧС использовали грузовой эвакуатор.

Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате ДТП в Кстовском районе.