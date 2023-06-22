Два человека погибли в ДТП трех большегрузов и легковушки на Стригинском мосту

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Два человека погибли в ДТП с участием трех большегрузов и легковушки на Стригинском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, три фуры и легковой автомобиль столкнулись сегодня около 15:00 на 411 км Южного обхода Нижнего Новгорода. Они двигались в попутном направлении в сторону Казани.
В результате ДТП погибли два человека, сейчас их личности устанавливаются.
Для того, чтобы растащить большегрузы, специалисты МЧС использовали грузовой эвакуатор.
Ранее сообщалось, что женщина погибла в результате ДТП в Кстовском районе.
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