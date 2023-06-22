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Экономика

Уже более 762 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода за аренду муниципального имущества

22 июня 2023 17:53  [101] Экономика

Депутаты Думы Нижнего Новгорода 22 июня в рамках заседания постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям обсудили данные по доходам от аренды муниципальных земель и имущества в текущем году.

И.о. председателя комитета по управлению горимуществом и земельными ресурсами Алексей Кирюхин рассказал, что за пять месяцев 2023 года поступления в бюджет по данным видам доходов составили 762,4 млн рублей.

Согласно информации, 180 млн рублей поступило в качестве платы за аренду муниципального имущества, 568,7 млн рублей - за аренду земельных участков. Кроме того, порядка 13,5 млн рублей принесли в общей сложности продажа права аренды имущества, плата по договорам о размещении объектов и по соглашениям об установлении сервитутов.

При этом план по поступлениям в этом году составляет уже 44,3% - данная динамика гораздо выше, чем в предыдущие годы.

Напомним, что доходы по аренде муниципального имущества и земельных участков в 2022 году превысили плановый показатель на 13,3 млн рублей и составили 1,77 млрд рублей. Из них 534 млн рублей получены за аренду имущества и 1,23 млрд рублей - за аренду земли.

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Теги:
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