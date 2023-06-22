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Происшествия

Количество погибших в ДТП на Стригинском мосту увеличилось до пяти человек

22 июня 2023 19:51  [28] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Количество погибших в ДТП на Стригинском мосту увеличилось до пяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, три фуры и легковой автомобиль столкнулись сегодня около 15:00 на 411 км Южного обхода Нижнего Новгорода. Они двигались в попутном направлении в сторону Казани.

После частичного деблокирования грузовым эвакуатором установлено, что в ДТП погибли пять человек. Это мужчина, две женщины и два ребенка. Их личности устанавливаются.

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Теги:
ДТП
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