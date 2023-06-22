Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи состоится в Нижегородской области 30 июня Общество

30 июня в Нижегородской области состоится Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Мероприятие пройдет при поддержке региональной общественной приемной партии "Единая Россия" и Нижегородского регионального отделения "Ассоциации юристов России".

Прием граждан проведут члены "Ассоциации юристов России", представители нотариальной палаты и Палаты адвокатов Нижегородской области, а также специалисты региональной общественной приемной партии, аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.

Мероприятие пройдет на площадке Штаба общественной поддержки с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефонам: 8 (831) 435-13-81 и 8 (831) 435-13-91.

Адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а.