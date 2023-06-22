Олег Лавричев: "У нас активная, талантливая, отзывчивая молодежь!" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем молодежи.

"Молодость – это период расцвета, энергии, прорывных идей, свободы и жажды жизни, это пора для тех, кто ищет новые возможности, мечтает двигаться вперед, открывая неизведанное и создавая новое.

Нижний Новгород не зря назван Молодежной столицей России! У нас активная, талантливая, отзывчивая молодежь! Мы гордимся вами и хотим, чтобы на пути к покорению новых высот вы заботились о своем родном городе, делали его лучше и почитали за честь служить своему Отечеству.

Чем бы вы ни занимались, уверен, что вы приложите максимум усилий, чтобы реализоваться в профессии, исполнить свои заветные мечты и создать прочную основу для счастливого будущего, в котором процветают истинные ценности – честный, добросовестный труд, взаимоуважение и взаимовыручка, бережное отношение к нашей истории и культурному наследию, добро, справедливость и крепкая семья.

От души желаю вам отличного настроения, амбициозных целей, успехов во всех начинаниях, веры в себя, надежных друзей, интересных событий и важных жизненных побед!" - говорится в поздравлении.