Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2023 10:13  [57] Международный инклюзивный форум "Территория ритма" пройдет в Нижегородской области 2-5 сентября
24 июня 2023 09:50  [98] Олег Лавричев: "У нас активная, талантливая, отзывчивая молодежь!"
24 июня 2023 09:25  [89] Евгений Люлин: "Каждый день мы чувствуем уверенную поступь молодого поколения"
24 июня 2023 09:05  [99] Игорь Комаров: "Мы гордимся поколением молодежи"
23 июня 2023 19:36  [539] Площадь Свободы в Нижнем Новгороде будет закрыта для транспорта в связи со строительством метро
23 июня 2023 18:32  [254] Эксперты региональной сферы здравоохранения представили проекты для актуализации стратегии развития Нижегородской области
23 июня 2023 17:54  [248] Юрий Шалабаев провел выездное совещание в первом школьном кванториуме Нижнего Новгорода
23 июня 2023 17:26  [352] День молодежи в Нижнем Новгороде отметят в парках и скверах
23 июня 2023 17:11  [366] Движение транспорта на участке улицы Звездинка приостановят 24 июня
23 июня 2023 17:02  [283] Новые светофоры в рамках ИТС установят на четырёх дорогах Нижнего Новгорода до сентября
Общество

Олег Лавричев: "У нас активная, талантливая, отзывчивая молодежь!"

24 июня 2023 09:50  [98] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем молодежи.

"Молодость – это период расцвета, энергии, прорывных идей, свободы и жажды жизни, это пора для тех, кто ищет новые возможности, мечтает двигаться вперед, открывая неизведанное и создавая новое.

Нижний Новгород не зря назван Молодежной столицей России! У нас активная, талантливая, отзывчивая молодежь! Мы гордимся вами и хотим, чтобы на пути к покорению новых высот вы заботились о своем родном городе, делали его лучше и почитали за честь служить своему Отечеству.

Чем бы вы ни занимались, уверен, что вы приложите максимум усилий, чтобы реализоваться в профессии, исполнить свои заветные мечты и создать прочную основу для счастливого будущего, в котором процветают истинные ценности – честный, добросовестный труд, взаимоуважение и взаимовыручка, бережное отношение к нашей истории и культурному наследию, добро, справедливость и крепкая семья.

От души желаю вам отличного настроения, амбициозных целей, успехов во всех начинаниях, веры в себя, надежных друзей, интересных событий и важных жизненных побед!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь Олег Лавричев Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Акция Свеча памяти в нижегородском Парке Победы
22 июня 2023 09:53Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph