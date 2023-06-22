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Общество

Двадцать дог-боксов установят в семи парках Нижнего Новгорода

23 июня 2023 11:31  [3] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Двадцать дог-боксов для уборки за собаками установят в семи парках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Согласно информации, боксы, в которых можно в том числе взять взять специальные пакеты для уборки отходов жизнедеятельности питомцев, появятся в парках Станкозавода, "Светлоярский", Автозаводский, "Дубки", в зоне отдыха "Щелоковский хутор", на втором парковом озере и в детском парке им. Я.М. Свердлова. 

В дирекции напомнили, что выгул собак в парках запрещен, за исключением транзитного прохода.

Также специалисты дирекции подчеркнули, что экскременты домашних животных не являются удобрением, поэтому для поддержания чистоты необходимо убрать за собакой с использованием гигиенических пакетов.

Ранее администрация Нижнего Новгорода определила места с запретом на возврат бездомных животных.

Также напомним, что антивандальные теневые навесы, диваны и урны установили в парках Нижнего Новгорода.

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Теги:
Животные Парки
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