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Культура и отдых

Открыт прием заявок от художников на участие в выставке-интервенции в рамках нижегородского фестиваля "Горький +"

23 июня 2023 12:27  [82] Культура и отдых

Фото: "Заповедные кварталы"

Открыт прием заявок от художников на участие в выставке-интервенции в рамках нижегородского фестиваля "Горький +". Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, выставка "Тайны Горького дома" пройдет в пустующем доме №38 по ул. Короленко с 7 по 10 июля.

Автором проекта выступает художник, куратор, архитектор выставочных пространств, основатель музея АСК (Архив сенсорной культуры), арт-директор "Выкса-фестиваля"Катя Бочавар совместно с московским Художественным междисциплинарным антитеатром.

Сейчас в здании нет отопления и электричества, в нем ведется подготовка к реставрации, поэтому выставка - единственная возможность попасть в пустующий дом.

Подать заявку можно до 2 июля по ссылке. Отмечается, что предложить можно неограниченное количество работ, но одна из них должна быть посвящена Максиму Горького.

Напомним, фестиваль искусств "Горький +" впервые пройдет в Нижнем Новгороде 6-9 июля.

В программу фестиваля вошли более 70 концертов, спектаклей, выставок, лекций и кинопоказов. Арт-директор фестиваля "Горький +" — народный артист России Евгений Миронов.

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Теги:
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