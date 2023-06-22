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Культура и отдых

Фестиваль искусств "Горький +" впервые пройдет в Нижнем Новгороде 6-9 июля

22 июня 2023 18:57  [63] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Фестиваль искусств "Горький +" впервые пройдет в Нижнем Новгороде 6-9 июля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, в программу фестиваля вошли более 70 концертов, спектаклей, выставок, лекций и кинопоказов. Арт-директор фестиваля "Горький +" — народный артист России Евгений Миронов.

Например, нижегородцы смогут увидеть спектакль-концерт "Рождение человека" с участием Евгения Миронова, Александры Урсуляк и Юрий Башмета, концерт "Горький и Ницше", барочный спектакль-концерт "Солнце над островом Капри" с народным артистом России Виктором Вержбицким и многое другое. 

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, также в парке Кулибина, парке 800-летия и "Заповедных кварталах" пройдут спектакли-променады.

Кроме того, запланированы аудиопроект для канатной дороги "12 минут" режиссера Артема Терехина, мультимедийный медиаспектакль "Горький. Удалить из друзей" режиссера Юрия Квятковского, спектакль воспоминаний "Я был наполнен стихами бабушки" режиссера Александра Шумилина.

Ранее стали известны программа и жюри VII фестиваля нового российского кино "Горький fest".

Также напомним, что летний фестиваль фортепианной музыки Pianissimo пройдет в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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