Более 300 пар заключат брак 23.06.2023 в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 300 пар заключат брак 23 июня 2023 года в Нижегородской области. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.

Согласно информации, в красивую дату свои отношения зарегистрируют 313 пар нижегородцев.

"Многие специально откладывали свадьбу и бронировали дату за год до торжества, чтобы пожениться в запоминающийся день", - отметила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Следующий пик свадебного сезона ожидается 8 июля, в День семьи, любви и верности, когда планируют заключить брак 257 пар влюбленных.

Всего в этом году в Нижегородской области подано более 7 тысяч заявлений о заключении брака.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году было заключено на 13,7% больше браков и отмечено на 1,5% меньше разводов, чем в 2021 году. Самой популярной датой для бракосочетания стало 22 июля. В этот день было заключено около 450 браков.