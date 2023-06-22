Более 300 пар заключат брак 23.06.2023 в Нижегородской области

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Более 300 пар заключат брак 23 июня 2023 года в Нижегородской области. Об этом сообщили в Главном управлении ЗАГС региона.
Согласно информации, в красивую дату свои отношения зарегистрируют 313 пар нижегородцев.
"Многие специально откладывали свадьбу и бронировали дату за год до торжества, чтобы пожениться в запоминающийся день", - отметила руководитель Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.
Следующий пик свадебного сезона ожидается 8 июля, в День семьи, любви и верности, когда планируют заключить брак 257 пар влюбленных.
Всего в этом году в Нижегородской области подано более 7 тысяч заявлений о заключении брака.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в 2022 году было заключено на 13,7% больше браков и отмечено на 1,5% меньше разводов, чем в 2021 году. Самой популярной датой для бракосочетания стало 22 июля. В этот день было заключено около 450 браков.
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