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Общество

Удлиненный состав "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в июле

23 июня 2023 13:47  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Удлиненный состав "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в июле. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, из Москвы десятивагонный состав будет отправляться 30 июня, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля в 20:57 с прибытием в Нижний Новгород в 01:07.

Из Нижнего Новгорода в столицу сдвоенный состав будет отправляться 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 июля в 04:55 с прибытием в 09:06.

Ранее сообщалось, что билеты на поезд "Ласточка" из Москвы в Нижний Новгород начнут продавать за 90 суток.

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Теги:
ГЖД поезда
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