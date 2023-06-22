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Удлиненный состав "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в июле. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, из Москвы десятивагонный состав будет отправляться 30 июня, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля в 20:57 с прибытием в Нижний Новгород в 01:07.
Из Нижнего Новгорода в столицу сдвоенный состав будет отправляться 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 июля в 04:55 с прибытием в 09:06.
Ранее сообщалось, что билеты на поезд "Ласточка" из Москвы в Нижний Новгород начнут продавать за 90 суток.
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