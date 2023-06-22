Молодежный рабочий форум АПЗ состоялся в Арзамасском районе Общество

Молодежный рабочий форум АПЗ состоялся в парк-отеле "Морозовский" в Арзамасском районе.

Как сообщает пресс-служба АПЗ, всего в мероприятии приняло участие 45 приборостроителей.

Молодежный актив АПЗ в течение года участвует в субботниках, волонтерских акциях, организовывает различные мероприятия для приборостроителей. Эта активная команда приехала в "Морозовский", чтобы провести выходные в компании единомышленников.

В программу форума вошли квест-игра, микст-соревнования по пляжному волейболу. В свободное время ребята купались в пруду, катались на катамаранах и сап-бордах, прогуливались на лошадях.

Вечером три команды из членов МС соревновались в караоке-квизе, а завершился насыщенный день дискотекой.

Ранее сообщалось, что около 100 студентов прошли производственную практику на АПЗ в первой половине 2023 года.