Ведущего судебного пристава Саровского отделения приговорили к условному сроку за злоупотребление полномочиями Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ведущего судебного пристава Саровского районного отделения приговорили к условному сроку за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, лейтенант внутренней службы Калташкина Е.П. в период с 2021 по 2022 год вносила в информационную систему ложные сведения для прекращения 32 производств по взысканию административных штрафов по линии ГИБДД.

Ущерб бюджету государства от противоправных действий составил около 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). С занимаемой должности Калташкина Е.П. была уволена.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком, а также с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение 1 года.

Напомним, ранее за аналогичное преступление была осуждена начальница Саровского райотдела судебных приставов.