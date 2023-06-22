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Бизнес

Четыре руководителя нижегородских компаний вошли в ТОП-100 премии "Молодой промышленник года"

23 июня 2023 18:22  [102] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре руководителя компаний из Нижегородской области вошли в ТОП-100 премии "Молодой промышленник года".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, премия проводится межрегиональным союзом "Клуб молодых промышленников" при поддержке Минпромторга России.

"Премия присуждается собственникам, руководителям, главным инженерам производственных предприятий России. Так вышло, что в этом году все финалисты, вошедшие в топ-100, - руководители предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". Это еще раз доказывает, что инструменты бережливого производства помогают бизнесу выйти на новый уровень развития", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Девиз Клуба молодых промышленников - "Объединяем лучших для роста промышленного потенциала России".

"Благодаря Клубу молодые руководители компаний имеют возможность обмениваться опытом, создавать совместные проекты, положительно влияющие на развитие промышленного потенциала всей страны. Рад, что нижегородские компании являются активной и заметной частью этого большого сообщества. Знаю, что нашим ребятам есть чем поделиться с товарищами по Клубу – все они активно развивают свой бизнес, используя лучшие наработки в своей отрасли и меры государственной поддержки", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что комплексное использование инструментов национальных проектов "Производительность труда", "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" помогает этим компаниям развиваться и занимать лидирующие позиции на уровне всей страны.

В Топ-100 премии "Молодой промышленник года" вошли:

1. Кирилл Грачев, гендиректор ООО "Меридиан" (швейное производство);

2. Дмитрий Коморин, директор ООО "Евросид" (производство сидений);

3. Кирилл Мурзин, учредитель ООО "Котельное оборудование и трубопроводы" (производство деталей для трубопроводов);

4. Максим Сунозов, гендиректор ООО "Судостроение-судоремонт" (судоверфь).

В этом году впервые на сайте премии (https://mprom.site) будет организовано открытое голосование, по результатам которого выберут лидера.

По словам председателя Клуба молодых промышленников Антона Ковалева, награждение победителей премии традиционно состоится на Международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. Кроме того, победители премии получают возможность бесплатного членства в "Клубе молодых промышленников" сроком на год.

"России нужны инициаторы, драйверы инновационных проектов, участвующие в формировании промышленной политики. Премия "Молодой промышленник года" открывает именно таких новых лидеров. К предложениям лидеров больше прислушиваются, их предприятия могут стать площадками для реализации государственных программ", – подчеркнул Антон Ковалев.

Условием участия в конкурсе является выручка развивающегося предприятия за предыдущий год от 120 млн до 2 млрд рублей, штат сотрудников – до 250 человек, возраст соискателя премии – до 40 лет.

Подробнее с деятельностью клуба можно ознакомиться в сообществах в интернете: https://t.me/kmp_club, https://vk.com/kmpclub1.

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Белая мануфактура" более чем на 10% увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда".

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Теги:
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